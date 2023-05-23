حرارة شديدة.. الأرصاد تكشف المناطق الأكثر تأثرا بالحرارة وأماكن الأمطار

كتب- محمد عبد الناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء في البلاد مستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحة أنه يسود الإحساس بأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، الثلاثاء، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تصل لـ33 حتى 34 درجة، فيما تصل لـ41 درجة، لافته إلى أن السبب في ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

وأكدت أن نسب البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل بدأت في التلاشي، وأصبح الطقس معتدل ليلا، حيث تصل درجات الحرارة في بعض الأحيان لـ20 درجة، وخلال الفترة المقبلة ستختفي البرودة تماما.

وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع الحرارة إلا أنه يوجد فرص سقوط الأمطار الخفيفة ونشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، لأنها تسجل أعلى درجة للحرارة على مدار اليوم كله.​