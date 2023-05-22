اللحوم وعيد الأضحى.. تفاصيل استيراد "الزراعة" 170 ألف رأس ماشية لطرحها في الأسواق

كتب- أحمد السعداوي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تمت الموافقة على استيراد 170 ألف رأس منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين، من مناشئ متعددة، وهذه الأعداد والسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد تقدر بنحو 180 ألف رأس، بالإضافة إلى إنتاجنا المحلي.

ونوه القصير، في بيان له اليوم الإثنين، بأن ذلك ‏سوف يسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة؛ لتلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك .

وتابع الوزير بأن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم، بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة،‏ إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

ويأتي ذلك أيضًا في إطار ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الماشية نتيجة الأزمة السودانية.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم؛ سواء من خلال تشجيع المنتج المحلي ودعم المشروع القومي للبتلو، وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الإفراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة المقبلة ومتطلباتها؛ خصوصًا عيد الأضحى.