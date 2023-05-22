أفضل مشروعات الإسكان.. تفاصيل شقق جنة في القاهرة الجديدة - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر جهاز مدينة القاهرة الجديدة أحدث صور من مشروع شقق جنة للإسكان الفاخر، معلقا: "من أفضل مشروعات الإسكان على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية.. عن كمبوند جنة القاهرة الجديدة".

وجاءت تفاصيل مشروع جنة في مدينة القاهرة الجديدة على النحو التالي:

1- يقع المشروع في منطقة جنوب الجمعيات بالقرب من طريق القاهرة - العين السخنة، وملاصق لمشروع سكن مصر.

2- يتكون المشروع من ٨٧٦٠ وحدة سكنية بإجمالي ٣٦٥ عمارة.

3 - العمارة تتكون من أرضي و٥ أدوار متكررة، وكل العمارات بها أسانسير.

4 - يتوسط العمارات حمام سباحة ولاند سكيب

5 - المساحات من ١٠٠ متر إلى ١٥٠ مترا وبعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق حق انتفاع.

6 - الشقق لها حصة في الارض، والمشروع محاط بسور وبوابات أمن.

7- وفي آخر إعلان لشقق جنة في مارس 2023، كان سعر المتر 11575 جنيها.