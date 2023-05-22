أفضل مشروعات الإسكان.. تفاصيل شقق جنة في القاهرة الجديدة - صور
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشر جهاز مدينة القاهرة الجديدة أحدث صور من مشروع شقق جنة للإسكان الفاخر، معلقا: "من أفضل مشروعات الإسكان على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية.. عن كمبوند جنة القاهرة الجديدة".
وجاءت تفاصيل مشروع جنة في مدينة القاهرة الجديدة على النحو التالي:
1- يقع المشروع في منطقة جنوب الجمعيات بالقرب من طريق القاهرة - العين السخنة، وملاصق لمشروع سكن مصر.
2- يتكون المشروع من ٨٧٦٠ وحدة سكنية بإجمالي ٣٦٥ عمارة.
3 - العمارة تتكون من أرضي و٥ أدوار متكررة، وكل العمارات بها أسانسير.
4 - يتوسط العمارات حمام سباحة ولاند سكيب
5 - المساحات من ١٠٠ متر إلى ١٥٠ مترا وبعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق حق انتفاع.
6 - الشقق لها حصة في الارض، والمشروع محاط بسور وبوابات أمن.
7- وفي آخر إعلان لشقق جنة في مارس 2023، كان سعر المتر 11575 جنيها.
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