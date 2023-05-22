"رئيس عمال مصر" يشارك في الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي

كتب- يوسف عفيفي:

شارك محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاجتماع التنسيقي التشاوري لفريق العمال بمؤتمر العمل العربي.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة الجمهورية الموريتانية، في أحد فنادق القاهرة، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى يوم 29 مايو الجاري.

وجاء الاجتماع بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، جمال قادري، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وبحضور ورؤساء الاتحادات العمالية العربية، واعضاء الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وجميع الوفود العمالية العربية المشاركة.

وذلك لمناقشة عدد من المقترحات، واختيار اللجان، في فعاليات مؤتمر العمل العربي الدورة التاسعة والأربعين الفترة الممتدة من ٢٢ - ٢٩ مايو ٢٠٢٣ في جمهورية مصر العربية – القاهرة.