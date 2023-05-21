حرارة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالظواهر الجوية

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الطقس الآن.. انخفاض في الرؤية ورمال وأتربة على القاهرة والجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الأثنين، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر/ حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية.

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات بنسبة حدوث 20% تقريبا متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: