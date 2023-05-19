دورة تدريبية للصحفيين السودانيين حول التغطية في مناطق النزاع

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية للزملاء الصحفيين السودانيين لتعلم مهارات التغطية الميدانية للصحفيين في مناطق النزاعات والحروب، تضامنا مع الظروف التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.

ويقدم التدريب الصحفي، أحمد العميد، مدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر بنقابة الصحفيين المصريين، حول الصحافة الحربية وإدارة المخاطر للصحفيين السودانيين، يهدف مشروع التدريب إلى مساعدة الصحفيين على رفع مستوى الأمن الشخصي والسلامة الجسدية والمهنية خلال تغطية المناطق ذات النزاع المسلح، ومنع أو تقليص الإصابات المحتملة فى صفوف الصحفيين خلال الخروج إلى الميدان وتوثيق الصدام العسكري ونتائجه وإنتاج القصص عن ضحاياه من المدنيين الأبرياء.

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين نقابة الصحفيين المصريين وبين نقابة الصحفيين السودانيين، في رسالة واضحة من نقابة الصحفيين المصريين لدعم الأشقاء في دولة السودان، وقد استقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين المصري، طاهر المعتصم سكرتير العلاقات الخارجية بنقابة الصحفيين السودانيين، أكد "البلشي" خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون بين النقابتين، ومشدداً على تقديم كافة أشكال المساعدة المهنية والنقابية للصحفيين السودانيين في ظل الأزمة التي تمر بها السودان حالياً، ومتعهداً ببذل كل جهد في سبييل تذليل العقبات أمام مطالب الصحفيين السودانيين في مصر.

ويهدف التدريب إلى مساعدة الصحفيين على تدارك التطورات الخطيرة التى يمر بها السودان، هذه التطورات التى فرضت واقعاً ميدانياً معقداً من الناحية الأمنية والعسكرية وغريباً على الصحفيين السودانيين، لذا سيعمل التدريب على تزويد الصحفيين بالمعرفة اللازمة لإدارة الخطر ومواجهة التحديات خلال الصراع والصدام العسكري ونتائجه.

يُعقد التدريب بمقر نقابة الصحفيين المصريين وسيتم بثه عبر برنامج "zoom" إلى الصحفيين السودانيين، ويستمر التدريب خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين (21 و22 من مايو الجارى) الساعة 11 صباحاً.

ويشمل التدريب على عدد من المحاور، أهمها التعريف بأهمية الصحافة الحربية ودورها في الصراعات، ومهارات التحرك على الجبهات المشتعلة داخل المدن السكنية (محاكاة الخرطوم)، والتنسيق العملياتي الذى يشمل دراسة مسرح العمليات وقراءة الخرائط العسكرية وتحديد مناطق الاصطدام وقواعد الاشتباك، وكذلك عرض الملابس ومعدات الوقاية الخاصة بالصحفيين الحربيين.