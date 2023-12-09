أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال فترة الانتخابات الرئاسية



كتب- محمد شاكر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال فترة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، حيث ينطلق ماراثون الانتخابات بالداخل خلال الفترة من يوم غد الأحد 10 ديسمبر 2023 إلى الثلاثاء 12 من الشهر ذاته.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس خلال فترة الانتخابات، من المتوقع أن تشهد طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الأحد..

شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد.

حالة الطقس الاثنين والثلاثاء..

تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار متوسطة ورعدية غزيرة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء، أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، وأمطار متوسطة على مناطق من جنوب سيناء ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد؛ ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.