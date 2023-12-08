توقعات الطقس غدا السبت.. شبورة وأمطار وأجواء لطيفة نهارا

"الأرصاد": طقس غير مستقر على أغلب الأنحاء يبدأ في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 9 ديسمبر 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، وفق بيانها الجمعة، إنه يسود السبت طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا، تشهد شبورة مائية من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وطالبت الأرصاد، المواطنين بضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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