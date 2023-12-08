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BBC

أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن موعد اضطراب الأحوال الجوية

08:00 ص الجمعة 08 ديسمبر 2023
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    سوء الأحوال الجوية وغيوم
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كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوما الإثنين والثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ويشهد يوم الإثنين أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويوم الثلاثاء يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسلا جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الأحوال الجوية أمطار السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الطقس

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