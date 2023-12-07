طوني خليفة: لستُ محبوبًا بين زملائي.. وأتمتع بكاريزما جماهيرية



كتب- مصراوي:

قال الإعلامي طوني خليفة، إنه لا يخاف من الموت ومؤمن أن كل شيء بالحياة سيأتي له وقت وينتهي ولكن يخشى على أبنائه، مضيفًا: كل شيء بالحياة له نهاية ولكن لما يبقى عندك ولاد وعيلة بخاف على نفسي عشان بخاف عليهم وده من أكثر شيء بخاف عليه.

وأضاف "خليفة"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس، أنه لم يتمنى الموت لأي شخص حتى إن تأذى منه.

وتابع: "اتأذيت من ناس كتير وكرهت كلمة كبيرة ممكن أكون زعلت من ناس كتير ولكن اللي يصالحني ويخليني أنسى لاشعوريا بصالح وبحس أن الدنيا لا تستاهل شيء".

واستطرد: "في مسيرتي الإعلامية حُوربت من دون سبب وتعرضت لحروب والناس تقولك هذه ضريبة النجاح لكن ربنا يعطيك كاريزما، والكاريزما مشيت على الشعب والناس ولكن في مهنتنا مش محبوب ووسط زملائي غير محبوب وأنا لا أخضع ولا أبيع نفسي وعلاقتي الند بالند ودفعت ثمن ذلك".

وعن أكثر شخصية تأثر من خلافه معها، رد قائلا: "زعلت أن طارق نور زعلني لما تركت قناة القاهرة والناس زعلت جدًا لأنه كان له فضل في صناعتي ولما خلصنا مخلصناش على زعل ولكن حصل سوء تفاهم ومش فهمني مظبوط وما وصلني عنه لاحقًا أنه بيتكلم عني كلام إشادة بالكفاءة والكاريزما، وأنا محافظ له على صورة مضيئة وأحمل له جميل وله فضل بمسيرتي بمصر".