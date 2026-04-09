أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يستند إلى نسخة عام 2016، لافتًا إلى وجود توجيهات من عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار القانون، مع مراعاة المتغيرات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

لجنة مشتركة لمراجعة قانون الإدارة المحلية

أوضح "مدبولي" خلال كلمته في المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب، بهدف مراجعة التعديلات المطلوبة على مشروع القانون بما يتواكب مع التطورات الراهنة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تحقيق تعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الملف، على غرار ما تحقق من تنسيق خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.

