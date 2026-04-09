مدبولي: نعمل على تحديث قانون الإدارة المحلية وفق متغيرات المرحلة

كتب : أحمد العش

10:59 م 09/04/2026

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يستند إلى نسخة عام 2016، لافتًا إلى وجود توجيهات من عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار القانون، مع مراعاة المتغيرات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

لجنة مشتركة لمراجعة قانون الإدارة المحلية

أوضح "مدبولي" خلال كلمته في المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب، بهدف مراجعة التعديلات المطلوبة على مشروع القانون بما يتواكب مع التطورات الراهنة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تحقيق تعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الملف، على غرار ما تحقق من تنسيق خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.

رئيس الوزراء: رفع أسعار الكهرباء تم بشكل محدود

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
ماذا حدث في الأسواق خلال 48 ساعة من هدنة إيران وأمريكا؟ وما السيناريوهات
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
هل تتأثر دور العرض السينمائي بقرار تعديل مواعيد الغلق؟
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات