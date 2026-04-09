أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن هذا المد تم أكثر من مرة في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات.

وأوضح، خلال تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، ولا تتردد في اتخاذ أي قرار يحقق له التيسير، حال وجود احتياج لمد المهلة المقررة.

التصالح في مخالفات البناء

أضاف متحدث الحكومة، أن المحافظات تحظى بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بهذا الملف، لافتًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة ملف التصالح خلال اجتماعات المحافظين، والعمل على استعراض ما يواجهه من معوقات.

وأشار إلى أن هناك تفاوتًا في معدلات الإنجاز بين المحافظات، حيث تحقق بعض المحافظات نسب تقدم مرتفعة، بينما تحتاج محافظات أخرى إلى تعزيز جهودها لرفع معدلات الأداء.

وشدد على أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات التيسير، وأن مجلس الوزراء لا يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات تتوافق مع القانون وتساهم في تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم، موضحًا أن ضعف الإقبال في بعض الحالات قد يرجع إلى الحاجة لمزيد من التوعية وليس بالضرورة إلى تعقيد الإجراءات.

