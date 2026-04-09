أعلن حزب المحافظين عن اقترابه من الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، موضحًا أن العمل وصل إلى مراحل متقدمة، بما يضمن خروج القانون بصورة تعكس احتياجات المجتمع المصري وتواكب التطورات الراهنة.

حوار مجتمعي بشأن قانون الأحوال الشخصية

أكد الحزب، في بيان له، أنه سيطرح خطة عمل واضحة إلى جانب مسودة مشروع القانون، تمهيدًا لمناقشتها مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، بهدف الوصول إلى توافق مجتمعي واسع حول القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.

وأوضح أنه تم التوصل إلى صياغة متقدمة للمشروع، مع الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على عدد من مواده، استعدادًا لمرحلة المراجعة النهائية قبل طرحه للحوار المجتمعي.

رؤية متوازنة لإصلاح المنظومة

قال عبدالرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بالحزب، إن المشروع يعكس رؤية متكاملة لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى الحرص على أن يكون متوازنًا وقابلًا للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار "الحديدي" إلى أن فلسفة المشروع تقوم على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره الأساس في تنظيم العلاقات الأسرية، بما يضمن حماية حقوقه وتوفير بيئة آمنة لنشأته.

واختتم حزب المحافظين بيانه، بالتأكيد على أن إعداد القانون يأتي في إطار الإيمان بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني، والسعي لإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوازن وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

اقرأ أيضًا:

برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية

برلماني يقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لتنظيم الحضانة والرؤية