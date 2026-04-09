تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وخلال المكالمة، أعرب المستشار عدلي منصور عن خالص تهانيه لقداسة البابا ولجميع المسيحيين في مصر، متمنيًا دوام السلام والازدهار للوطن الحبيب، واستمرار أجواء المحبة والتآخي بين أبناء الشعب المصري.

