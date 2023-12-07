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حددتها الأرصاد.. مناطق تتعرض لأمطار رعدية غدًا

08:53 م الخميس 07 ديسمبر 2023
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    طقس مائل للبرودة
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    طقس مائل للبرودة
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا الجمعة، حيث يسوده طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 21 والصغرى 15 وجنوب الوجه البحري 21 و14 والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 22 و13.

وتوقعت سقوط أمطار متوسطة في المساء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

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الظواهر الجوية هيئة الأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية أمطار

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حددتها الأرصاد.. مناطق تتعرض لأمطار رعدية غدًا