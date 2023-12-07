ضياء رشوان: مصر تبذل أقصى جهودها لاستعادة الهدنة في غزة

كتب- مصراوي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تجدد أسفها لكسر الهدنة الإنسانية التي استمرت لمدة أسبوع في قطاع غزة، بفضل جهود الوساطة المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.

وأضاف رشوان، في تصريحات صحفية، الخميس، أن الهدنة نجحت في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين في سجونها، مقابل الإفراج عن 81 إسرائيليًا و22 من جنسيات أخرى، كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وتابع: نجحت الهدنة أيضًا في توسيع وانتظام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأهالي غزة المحاصرين.

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر تبذل أقصى جهودها مع الشركاء لاستعادة الهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولًا إلى الوقف الشامل لإطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد ضياء رشوان، على أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع، وأي معوقات خاصة بحركة المعبر تأتي من الطرف الإسرائيلي.

اقرأ ايضًا

إجراءات جديدة من التموين لمواجهة ارتفاع أسعار السكر

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. هل تؤثر الأمطار على اللقاء غدا؟

السيسي يصل الكلية الحربية لحضور كشف الهيئة لطلاب الأكاديمية العسكرية

البيئة: جناح مصر بمؤتمر المُناخ يركز على موضوعات الطاقة والصناعة والسكان الأصليون