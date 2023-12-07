الطقس اليوم.. أجواء لطيفة نهارًا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، ودرجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، تكون على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 27 درجة مئوية.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري.