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عربات فض الشغب المصفحة.. مساعد وزير الداخلية للمركبات يشيد بإمكانات "قادر-1" -صور

04:02 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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كتب- محمد سامي:

أشاد اللواء أسامة عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية للمركبات، بعربات فض الشغب المصفحة، من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

وقال عبد الفتاح: تتميز هذه العربات (قادر-1) بقدرات تصنيعية هائلة، وتم إنتاجها بمصانع الهيئة ولأول مرة في مصر بمستوى حماية (B4)، وممانعة؛ حتى (7.62× 39)، وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات، طبقاً لمطالب وزارة الداخلية.

ونوه مساعد وزير الداخلية للمركبات بأن امتلاك هذه القدرة يُمكننا من تنفيذ أي تجهيزات طبقاً لرغبة العميل .

جاء ذلك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

عربات فض الشغب المصفحة مساعد وزير الداخلية للمركبات اللواء أسامة عبد الفتاح

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