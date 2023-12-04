الإعلان التكميلي.. تفاصيل رسوم التحويل بشقق سكن لكل المصريين

كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي في إجراءات التحويل من سكن لكل المصريين 3 إلى الطرح التكميلي لمدة شهري، والذي ينتهى في 4 يناير المقبل.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أسعار شقق سكن كل المصريين ضمن الإعلان التكميلي، وكافة التفاصيل المالية الخاصة بالطرح الجديد.

الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، كما يوجد وحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا

الوحدات التي سيتم تسليمها بشكل فوري، لن يتم سداد أي دفعات مالية في الوقت الحالي، لكن سيتم دفع 35 جنيها رسوم طلب التحويل في البريد، وتبدأ أسعار الوحدات من 194 ألف جنيه، و207 آلاف جنيه.

أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان بجانب 35 جنيها، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

وتبدأ أسعار الشقق من 500 ألف جنيه وحتى 530 ألف جنيه وفقا لمكان كل وحدة، كما يمكن زيادة أسعار الشقق في حدود 15%.

وجاءت أماكن الوحدات على النحو التالي:

1- الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم – الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم – هوارة المقطع – دمشقين)،

2- (الفيوم – طامية) التحويل إلى (الفيوم – هوارة المقطع – دمشقين – شدموة).

3- (البحيرة – دمنهور) و(مطروح – العلمين) التحويل إلى (البحيرة – وادي النطرون)، وفي (المنيا – المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا – مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية – موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية – التل الكبير – القنطرة شرق).

4- في (قنا – أبو تشت “القارة”) التحويل إلى (قنا “قوص- الوقف”).

وفيما يتعلق بالوحدات يتم التسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).

1- في (الجيزة – أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة – أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم – الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم – الفيوم الجديدة)، وفي (المنيا – المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا – المنيا الجديدة).

2- في (بني سويف – بني سويف أمام الشنوة – قرية سدس”) التحويل إلى (بني سويف – بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية – الخانكة) التحويل إلى (القليوبية – العبور الجديدة).

3- في (سوهاج – الكوثر -جهينة – ساقتلة”) التحويل إلى (سوهاج – سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط – مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط – أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية – صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية – العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة – دمنهور).

4- وفي (مطروح – العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية – برج العرب الجديدة).

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