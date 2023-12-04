الطقس الآن.. الأرصاد تعلن تحديثات حالة الجو وتحذر من الشبورة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير خلال فترات الليل الأولى من الصباح الباكر، لافتة إلى أن الحرارة ترتفع خلال فترة الظهيرة على أغلب المناطق، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.

وأضافت غانم، أن بداية من الثلاثاء تنخفض الحرارة بشكل تدريجي خلال فترات النهار، لتسجل على القاهرة 21 درجة بنهاية الأسبوع، و21 درجة على السواحل الشمالية، و26 على شمال الصعيد.

وتابعت: "الشبورة المائية كثيفة تصل حتى الضباب وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية لتصل لأقل من ألف متر"، مشيرة إلى أن بعض الطرق شهدت انعدام في الرؤية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية ستختفي تدريجيا بداية من الساعة الثامنة صباحا بالطرق بسبب سطوع أشعة الشمس، موضحة أن الشبورة نتيجة التأثر حاليًا بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حبس الرطوبة لتبقى قريبة من سطح الأرض فضلا عن هدوء سرعات الرياح مع انخفاض درجات الحرارة التي تساعد على وجود الشبورة المائية الكثيفة.

وأشارت إلى أنه يوجد فرص أمطار اليوم على مناطق من أقصى الجنوب، بينما تكون غدا على السواحل الشمالية بنسبة 30%، وهي امطار خفيفة إلى متوسطة.