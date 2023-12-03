أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية خلال الساعات المقبلة



كتب- محمد شاكر :

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة من الأحد 3 إلى الجمعة 8 ديسمبر 2023، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأحد..

يسود طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس؛ لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما تكون حالة الطقس ليلا باردة على أغلب الأنحاء.

كما تسود شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأمطار خفيفة على مناطق من حلايب والشلاتين على فترات متقطعة.

وتابع البيان: حالة البحر المتوسط، خلال حالة الطقس غدًا، تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس الاثنين..

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا).

طقس الثلاثاء..

تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المانية المؤدية من وإلى مناطق

من 4 الى 8 صباحاً تقريبا، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

كما تسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، بنسبة حدوث (30% تقريبا).

كذلك تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا)، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس يومي الأربعاء والخميس..

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس الجمعة..

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.