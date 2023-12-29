تبدأ بـ8500 جنيهًا.. خط طيران جديد بين مطاري القاهرة وشينزين الصينية

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كتب- محمد عبيد:

تقرر تشغيل خط طيران مباشر لخطوط هاينان الصينية بين مطاري القاهرة وشينزين بالصين، وذلك اعتبارًا من 21 يناير المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعية بطائرات سعة 292 راكباً بهدف التمكن من نقل أكبر عدد من الركاب بين الجانبين خلال الرحلة الواحدة.

صرح بذلك المهندس سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للسياحة والطيران، ووكيل هاينان الصينية داخل السوق المحلية خلال حفل الإعلان عن موعد إطلاق الخط الجديد.

وتابع، أن أسعار الرحلات تبدأ من 8500 إلى 13.5 ألف جنيه وهي أسعار تنافسية وسط شركات الطيران وذلك بمناسبة افتتاح الخط الجديد، موضحًا أن مدة الرحلة في الذهاب تصل إلى 9 ساعات ونصف بينما في رحلة العودة تبلغ نحو 12 ساعة و30 دقيقة.

وأضاف أن المجموعة تستهدف جذب الوفود السياحية من الصين في ظل جاذبية السوق المصري الذي يتمتع بعدد من المواقع الأثرية والسياحية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف التركيز على أسواق شرق أسيا مثل الصين، الذي تمتلك عدد ضخم من الركاب الراغبة في زيارة مصر.

من جانبه قال كونغ دومينغ المدير التجاري للشركة الصينية، الشركة اختارت مصر كأول دولة فى أفريقيا بشأن تشغيل رحلات طيران مباشرة لها من الصين، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تشغيل خطوط طيران بعد ذلك إلى الإمارات ودول الخليج.