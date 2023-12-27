بداية تقلبات جوية عنيفة.. أمطار على معظم المحافظات اليوم الأربعاء

أمطار ورياح في الطقس.. الأرصاد تحذر: موجة من التقلبات الجوية تبدأ

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كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، على كافة أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الطقس يشهد بداية تقلبات جوية لمدة يومين.

وكشفت الهيئة أن حالة الطقس اليوم الأربعاء تشهد سقوط أمطار رعدية على مناطق وجه بحري وشمال القاهرة، كما تصل إلى القاهرة والجيزة وهي أمطار متفاوتة الشدة تختلف حدتها من منطقة إلى أخرى.

وقسمت الهيئة مناطق البلاد حسب قوة الأمطار كالتالي:

1- أمطار متوسطة الشدة (محافظة الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد) وهذه الأمطار تصل إلى رعدية وغزيرة فترة المساء.

2- أمطار خفيفة إلى متوسطة (مطروح، الغربية، الشرقية، المنوفية) تمتد مساء إلى (محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية).

3- أمطار خفيفة فقط (الفيوم، بني سويف).

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 16

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 21 14

بنهــــا 21 16

دمنهور 22 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 21 15

الزقازيق 21 15

شبين الكوم 22 16

طنطا 21 15

دمياط 21 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 15

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 20 12

السلوم 20 11

سيوة 21 13

رأس غارب 26 15

الغردقة 26 16

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 17

الشلاتين 27 20

حلايب 25 21

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 11

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 25 08

أبوسمبل 24 13