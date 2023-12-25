حدث ليلاً| رسائل وزير الري بشأن وقف مفاوضات سد النهضة.. وتطورات الحالة الصحية لعادل إمام

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

يديعوت أحرونوت: 12 إسرائيليا قتلوا يوم 7 أكتوبر بقذائف دبابة تابعة للجيش

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن نحو 12 إسرائيليا قتلوا يوم 7 أكتوبر بقذائف دبابة استهدفت منزله في مستوطنة بئيري، رغم معرفة الجيش الإسرائيلي بوجودهم داخله.

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هل ستصبح مصر دولة جليدية بسبب التغيرات المناخية؟.. عباس شراقي يوضح

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن التغير المناخي ظاهرة تحدث للكرة الأرضية على فترات منتظمة مثل الصيف والشتاء

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فلسطين تدين تخصيص الاحتلال ملايين الدولارات للاستيطان بالضفة

عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأحد، عن إدانتها مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تخصيص ملايين الدولارات للمستوطنات، معتبرة الإجراء تقويض ممنهج لحل الدولتين.

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نائب حميات إمبابة: 75% من الأمراض سببها "الفينو"

فجر الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، مفاجأة عن مخاطر الخبز، قائلًا إن 75% من الأمراض سببها العيش والدقيق الأبيض والسكر والزيت والدهون، وخاصة العيش الفينو، لأنه يتسبب في مشكلات صحية بالمعدة والقولون.

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رامي إمام يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام- فيديو

كشف المخرج رامي إمام تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بعدما انتشرت أخبارًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بتدهور حالته الصحية.

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أبو عبيدة: مجاهدونا قتلوا 48 جنديا إسرائيليا ودمروا 35 آلية في 4 أيام

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيّا.

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هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟.. تاج الدين يوضح

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن زيادة نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية في هذه الفترة أمر طبيعي، ويحدث كل عام.

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مصر لن تسمح بالإضرار بأمنها المائي.. رسائل وزير الري بشأن وقف مفاوضات سد النهضة

واصل الوفد المصري المسؤول عن مفاوضات سد النهضة، الكشف عن الأسباب المتعلقة بوقف التفاوض.

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