بالصور.. ضبط أطنان لحوم ودواجن فاسدة في الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واطلع "راشد" على تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري على مدار الأسبوعين الماضيين، والتي تضمنت نتائج الحملات التي نفذت بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن، في مجال التفتيش على اللحوم وتمشيط الأسواق؛ للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.

وأوضح في بيان له، اليوم الجمعة، أن الحملات ضبطت ١٠ أطنان و ٦٩٥ كجم مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير ١٥ محضر للمخالفين.

وشملت الضبطيات: ٩ أطنان لحوم مفروم وجلود ودواجن فاسدة، وطن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم .

وفي مجال التفتيش على اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضُبط ٦٩٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والعجوزة والدقي وأكتوبر والوراق.

ووجه "راشد"، الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومتابعة الإجراءات الوقائية، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

"الجيزة" تكشف موعد تشغيل محطة مترو أنفاق البوهي وأسعار التذاكر

الافتتاح منتصف 2024.. "الجيزة": 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء السرفيس بالدائري

يضم 100 سرفيس ونظام للدخول والخروج.. كيف طورت "الجيزة" موقف ناهيا؟