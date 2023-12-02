أجواء لطيفة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد



كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس؛ لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما تكون حالة الطقس ليلا باردة على أغلب الأنحاء.

وأضاف البيان: تسود شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأمطار خفيفة على مناطق من حلايب والشلاتين على فترات متقطعة.

وتابع حالة البحر المتوسط، خلال حالة الطقس غدًا، تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.