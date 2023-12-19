ظاهرة جوية مُسيطرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًّا مع الصحافة الفلسطينية

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 21 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 23 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

كاترين 20 6

الطور 25 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 17

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 13

بني سويف 22 13

المنيا 22 12

أسيوط 23 10

سوهاج 23 12

قنا 25 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 14

الوادي الجديد 25 13

أبوسمبل 26 14