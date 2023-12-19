أمطار متفرقة ورياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وطالبت الأرصاد، المواطنين، اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن يسود خلال الـ 6 أيام القادمة عدد من الظواهر الجوية المختلفة، وتكون كالآتي:

حالة الطقس الأربعاء 20 ديسمبر 2023

يسود حالة الطقس الأربعاء، شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الخميس 21 ديسمبر 2023

تشهد حالة الطقس الخميس، أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

ويتواجد، شبورة مائية، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود حالة الطقس، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالي وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الجمعة 21 ديسمبر إلى الأحد 24 ديسمبر 2023

يسود حالة الطقس خلال هذه الأيام، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ويشهد حالة الطقس خلال هذه الأيام، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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