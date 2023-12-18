مدير حديقة الحيوان: أعداد القطط داخل الحديقة يصعب حصرها

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور يوجين ماريه مدير إدارة حديقة الحيوان من التحالف المصري المسئول عن تطويرها إن القطط داخل الحديقة يصعب السيطرة عليها وذلك بسبب عددهات الكبير.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، اليوم الأحد قائلا: "عدد القطط في حديقة الحيوان يصعب حصره لكن العدد قل منذ الإغلاق أمام العامة بعضها ترك الحديقة لعدم توافر الأكل وربما كان يطعمهم بعض الناس على أسوار الحديقة".

ونفى ما تردد بشأن وضع القطط داخل أقفاص وقتلها، موضحا: "هذا الأمر عار تماما من الصحة، مشيرًا إلى أن القطط إذا لم نسيطر على عددها وانتشارها ربما تؤثر على الحيوانات الموجودة داخل الحديقة وربما تنشر جراثيم وطفيليات".

وأكد ماريه: أن نمرًا من نوع" القط " أصيب بفيروس الإيدز نُقل إليه عبر القطط المنتشرة في الحديقة مشيرًا ألى أن النمر القط مات.

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