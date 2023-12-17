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BBC

صدمه توكتوك.. تامر أمين يكشف تفاصيل حالة وسيم السيسي الصحية

09:55 م الأحد 17 ديسمبر 2023

الدكتور وسيم السيسي

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كتب- حسن مرسي:
كشف الإعلامي تامر أمين عن الحالة الصحية للدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات بعد تعرضه لحادث سير، موضحا: "صدمه توك توك".

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الأحد إن الدكتور وسيم السيسي معلم تاريخ ومن عقول مصر؛ وهو موسوعة علمية متحركة، مشيرا إلى أنه اعتذر عن وجوده في البرنامج كونه من المفترض أن يمكث في المنزل أسبوعين.

وأضاف أن العالم الجليل سقط على الأرض نتيجة اصطدامه بـ توك توك وأدى ذلك إلى بعض الجروح والكدمات وسيتعافى قريبًا، مردفا: "الحمدلله.. قدر الله ما شاء فعل.. وحمدلله على السلامة".

وسيم السيسي تامر أمين

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