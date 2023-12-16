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BBC

أحدث 30 صورة ترصد حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة

03:55 م السبت 16 ديسمبر 2023
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    حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة
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    حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة (14)
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    حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة (13)
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    حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة (17)
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    حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة (20)
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    حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة (19)
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    حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة (26)
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كتب- إسلام لطفي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أحدث صور لحي جاردن سيتي الجديدة الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويضم الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، بالعاصمة الإدارية 22466 وحدة سكنية متنوعة ما بين عمارات سكنية وإسكان مختلط وفيلات وتاون هاوس وتوين هاوس.

وتبلغ مساحة الحي السكني الخامس 885 فدانًا، وتم الانتهاء من كامل أعمال الخرسانات، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات للعمارات.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، تابع موقف تنفيذ الوحدات السكنية بالحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، برفقة مسؤولي الوزارة.

هاني يونس مجلس الوزراء حي جاردن سيتي الجديدة العاصمة الإدارية وزير الإسكان

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