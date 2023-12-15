شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقع حدوثها خلال الـ 6 أيام المقبلة.

وذكرت الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، كالآتي:

وأوضحت أن حالة الطقس الأحد والإثنين، تشهد تكون شبورة مائية من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

وأوضحت وجود نشاط رياح، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء القادم، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن حالة الطقس الثلاثاء القادم، تشهد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس الأربعاء والخميس القادم، تشهد شبورة مائية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء القادم، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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