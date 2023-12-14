مترو الأنفاق: تشغيل ماكينات الصراف الآلي (TVM) بمحطات الخطين الأول والثاني

رئيس الوزراء يبحث مع وفد إيطالي إقامة استثمارات جديدة في مجال الأمن

كتب- محمد نصار:

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تركيب وتشغيل ماكينات آلية "TVM" لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، في جميع محطات الخطين الأول والثاني للمترو طبقا لكثافة الركاب بالمحطات.

وأكدت شركة مترو الأنفاق، في بيان الخميس، أن هذه الماكينات تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة تعرض بيانات وإمكانيات الماكينة باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن التبديل بينهما حسب الاختيار.

وتتيح الماكينات الآلية أو الصراف الآلي "TVM" الخدمات التالية:

- بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة.

- بيع وشحن محفظة التذاكر.

- تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه والعملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.

ويمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتي تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.

وناشد أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي للمترو، جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 أو عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

كما يمكن التواصل عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لتلقي الشكاوى والاقتراحات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو تتبع لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لتلقي جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.