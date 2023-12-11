حزب الله يستهدف عدة مواقع في إسرائيل

(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

وأفاد حزب الله، أنه استخدم صواريخ "بركان" لقصف موقع الراهب، مؤكدًا أنه حقق إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله، أنه استهدف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة، مضيفًا أنه حقق إصابات مباشرة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرئيلية، أنه تم رصد 5 قذائف أطلقت من جنوب لبنان باتجاه بلدة المنارة في الجليل الأعلى.

وردت إسرائيل بقصف موقعًا عسكريًا لحزب الله من خلال الطيران العسكري الإسرائيلي.