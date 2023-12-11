وزير التنمية المحلية: انتظام التصويت وتوافد كثيف للناخبين في اليوم الثاني للانتخابات

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كتب- محمد نصار:

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فعاليات انطلاق اليوم الثاني لسير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 مع المحافظين عبر غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطمأن وزير التنمية المحلية، من المحافظين عبر اتصالات من خلال الشبكة الوطنية للسلامة من خلال البث المباشر والتواصل عبر خاصية الفيديو، على انتظام سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات وتوافد الناخبين من جميع القرى والمدن والمراكز والأحياء على اللجان الانتخابية الخاصة بهم منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وأشار المحافظون، إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد وإقبال كثيف من الناخبين على اللجان من كل الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية استمرار المتابعة من المحافظين لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت في اليوم الثاني والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق للمحافظات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين.

وشدد اللواء هشام آمنة، على أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية على مدار اليوم.

ووجه "آمنة" بتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين من مختلف الأعمار في الإدلاء بأصواتهم، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.