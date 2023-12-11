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BBC

لليوم الثاني.. إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية

10:37 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية
  • عرض 11 صورة
    إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإدارية
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كتب وتصوير- محمود عبد الرحمن:

شهدت لجنة بنك فيصل الإسلامي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام من الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

لجنة بنك فيصل الإسلامي العاصمة الإدارية الجديدة الانتخابات الرئاسية الانتخابات

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