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الانتخابات الرئاسية 2024.. اللجان تواصل استقبال الناخبين في اليوم الثاني

09:56 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023
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    الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 4 صورة
    الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 4 صورة
    الانتخابات الرئاسية 2024
  • عرض 4 صورة
    الانتخابات الرئاسية 2024
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كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر.

وتستمر عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام من الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية اللجان الانتخابية

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