القومي للطفل يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد بعرض بكره أجمل

كتب- محمد شاكر:

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٣١ أكتوبر ٢٠٠٣، وتم الاتفاق على يوم ٩ ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد.

ويحتفل المركز باليوم من خلال عرض حلقات المسلسل الرقمي "بكره أجمل .. ضد الفساد" والتي أنتجها المركز هذا العام للعرض على قناته على اليوتيوب والصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على الفيس بوك.

وتهدف حلقات المسلسل إلى توعية الأطفال بأشكال الفساد المختلفة، بشكل درامي جذاب وغير مباشر.

وقد أنتج المركز خمس حلقات، وقيد التنفيذ خمس حلقات أخرى، العمل تأليف السيناريست وليد كمال، رسوم الفنانة آيات حسني، والفنان محمد مجدي، موسيقى تصويرية المايسترو وائل عوض، مراجعة لغوية أحمد طلب، تنفيذ وإخراج ميسرة خيري.

وفي نفس السياق بدأ المركز، أمس السبت ٩ ديسمبر، عرض حلقات صياد المستقبل، الفراعنة في خطر، يوم الفرحة الحزين، والتي تناقش شكل من أشكال الفساد وهو التسرب من التعليم، والمحاباة، ويستمر في عرض الحلقات على صفحة المركز على الفيس بوك اليوم الأحد ١٠ ديسمبر، فيعرض حلقة سيارة جديدة وحلقة البطولة الحاسمة وتناقش الأخيرة الفساد من خلال إفساد الببئة.