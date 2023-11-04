أسعار الجبن والألبان بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بعد التخفيض

كتب- محمد سامي:

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح العديد من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25%.

وتكثف الوزارة حملاتها اليومية المستمرة للتأكد من البيع بالأسعار الجديدة والالتزام من قبل الشركات وأصحاب المحال التجارية.

وتتضمن قائمة أسعار أصناف السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين خلال شهر نوفمبر الحالي، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض وفقًا لأنواع كل سلعة بأصنافها المختلفة على النحو التالي:

- جبنة 1 كيلو بـ 56.5 جنيه بدلًا من 61.5 جنيه.

- جبنة 500 جرام بـ 31.5 جنيه بدلًا من 33 جنيهًا.

- جبنة 250 جرامًا بـ 16.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا.

- جبنة 125 جرامًا بـ 9.5 جنيه بدلًا من 11 جنيهًا.

- جبنه 250 جرامًا بـ 15 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا.

- جبنة 500 جرام بـ 30 جنيهًا بدلًا 36 جنيهًا.

- جنبه 500 جرام بـ 25 جنيهًا بدلًا من 26.75 جنيه.

- لبن 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه.

- لبن 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا.

- لبن كامل الدسم 500 مم بـ 16 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا.

- لبن كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلًا من 35 جنيهًا.

- كيس حليب 500 كجم بـ 13 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.

- كيس حليب 1 لتر بـ 25 جنيهًا.