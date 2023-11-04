الطيار المجنون باكيًا: هذه وصية آخر شهيد طيار في حرب أكتوبر



كتب- محمد شاكر:

كشف اللواء طيار احمد كمال المنصوري، والذي لقبته إسرائيل بالطيار المجنون خلال حرب أكتوبر، عن آخر شهيد في الحرب، قائلا: إن اللواء طيار سليمان ضيف الله كان آخر شهيد طيار في حرب أكتوبر حيث اشتعلت النيران في طائرته ورفض سليمان القفز واشتبك مع طيار إسرائيلي وانفجرت طائرته وطائرة الطيار الإسرائيلي.

وبكى "المنصوري"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، عندما تذكر وصية سليمان ضيف الله، والتي قال فيها لزوجته انتي إنسانة جميلة وصبية وشابة تزوجي لو استشهدت وابني وديه لأمي هتعلمه الرجولة.

وفي الحلقة الخاصة والاستثنائية وفي الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم، حكي البطل تفاصيل جديدة عن النصر العظيم.

وكشف المنصوري سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود.

وروى المنصوري باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح.

وكشف المنصوري أيضا سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين.

وقال الطيار المجنون: الجندي المصري بمنتهى العفوية وضع قدمه فوق رقبة العدو الإسرائيلي، والشعب المصري هو البطل.. من ٧ آلاف سنة كان موجود أطهر وأشرف جيش في العالم، مصر عندها ميسترال ورافال وسيسي واللي عنده كلمة يلمها.