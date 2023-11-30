الإعلامي محمد علي خير يعلن رحيله عن قناة المحور.. ويحدد السبب

كتب- إسلام لطفي:

أعلن الإعلامي محمد علي خير، رحيله عن قناة المحور وتقديم برنامجه "المصري أفندي" في فضائية جديدة قريبًا.

وكتب "علي خير" منشورًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" نص على: انتهت رحلتي على قناة المحور.. المصري أفندي إلى فضائية جديدة قريبًا.

وأضاف: شكرًا لإدارة المحور.. عملنا سويًّا لمدة 3 سنوات وكل التوفيق لجميع العاملين بالمحور.. ممتن لكل أعضاء فريق إعداد المصري أفندي على ما بذلوه على مدار سنوات عملنا بالقاهرة والناس والمحور.

وتابع: ممتن لكل مشاهد تواصل معي متسائلًا عن محطتي القادمة وعن غيابي طوال الفترة الماضية عن الشاشة.