لم أحترم التعليمات.. الإعلامي محمد علي خير يكشف عن سبب توقف برنامجه

كتب- إسلام لطفي:

أعلن الإعلامي محمد علي خير، توقف برنامجه "المصري أفندي" المذاع عبر شاشة قناة المحور، بشكل مؤقت.

وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": لعنة الله على الضغوط العصبية والنفسية.. أمراضي المزمنة زادت مرضًا لأنني لم أحترم تعليمات الطبيب بتخفيف الضغوط العصبية.

وأضاف: وبناء عليه مجبر على راحة من العمل فترة من الوقت ولن أظهر على شاشة المحور لتقديم المصري أفندي مؤقتًا وسأعاود الظهور لاحقًا بإذن الله بعد العودة من الراحة الإجبارية.

وتابع: بصراحة صدمة الإصابة بمرض جديد ربما تفوق استيعاب المرض ذاته، آسف لإزعاجكم بخبر شخصي، حيث أحرص على عدم كتابة ما هو شخصي على صفحتي.

واستطرد: لمن رغب في التواصل معي فسيكون عبر الواتس آب أو الفيسبوك، حيث تركت تليفوناتي بعيدًا.. خلوا بالكم من صحتكم فهي الأغلى خففوا الضغوط قدر الإمكان.