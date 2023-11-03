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لم أحترم التعليمات.. الإعلامي محمد علي خير يكشف عن سبب توقف برنامجه

07:23 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

الإعلامي محمد علي خير

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كتب- إسلام لطفي:
أعلن الإعلامي محمد علي خير، توقف برنامجه "المصري أفندي" المذاع عبر شاشة قناة المحور، بشكل مؤقت.
وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": لعنة الله على الضغوط العصبية والنفسية.. أمراضي المزمنة زادت مرضًا لأنني لم أحترم تعليمات الطبيب بتخفيف الضغوط العصبية.
وأضاف: وبناء عليه مجبر على راحة من العمل فترة من الوقت ولن أظهر على شاشة المحور لتقديم المصري أفندي مؤقتًا وسأعاود الظهور لاحقًا بإذن الله بعد العودة من الراحة الإجبارية.
وتابع: بصراحة صدمة الإصابة بمرض جديد ربما تفوق استيعاب المرض ذاته، آسف لإزعاجكم بخبر شخصي، حيث أحرص على عدم كتابة ما هو شخصي على صفحتي.
واستطرد: لمن رغب في التواصل معي فسيكون عبر الواتس آب أو الفيسبوك، حيث تركت تليفوناتي بعيدًا.. خلوا بالكم من صحتكم فهي الأغلى خففوا الضغوط قدر الإمكان.

محمد علي خير المصري أفندي توقف برنامج

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