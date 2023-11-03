الجيزة: إصلاح كسر خط مياه بقرية بأوسيم وعودة المياه للمناطق المتأثرة

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كتب- محمد أبو بكر:

انتهت محافظة الجيزة، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم، من أعمال إصلاح كسر بخط مياه قطر٣١٥ مم بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وفق بيان الجمعة، أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه، تم الدفع بفرق الصيانة اللازمة؛ لسرعة الإنتهاء من الأعمال.

وأوضح المحافظة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بضخ المياه في صورتها الطبيعية إلى القرى المتأثرة .

وشدد راشد، على رئيس مركز ومدينة أوسيم، تنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة لطبقة الطريق، وتجفيف الطريق ومحيط موقع الكسر من أي تجمعات للمياه، وتمهيد الطريق بجوار مجمع المدارس لعدم إعاقة الحركة.

من جانبه، تابع محافظ الجيزة اليوم الجمعة، حالة النظافة وجهود رفع كفاءة الطرق بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة، في إطار المتابعات الميدانية اليومية .

وشدد المحافظ، علي رئيس حي الدقي بمنع جميع صور التعديات والإشغالات بالطرق العامة، وعدم السماح للمحال والمنشأت التجارية بالتعدي على أرصفة المشاة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة.

وحرص المحافظ، خلال جولته على الاستماع؛ لأراء وشكاوي المواطنين موجهًا بحل الشكاوى الواردة.

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