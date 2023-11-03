"جنوب القاهرة" تبدأ تركيب عدادات "فحص" للمباني المخالفة والعشوائية



كتب- محمد صلاح:

قال المحاسب هاني الجندي رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تنفيذًا لتوجيهات المهندس مدحت فوده رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جاري اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة الفقد الكبير في الطاقة الكهربائية الذي يمثل عقبة كبيرة أمام وفاء الشركة بإلتزامتها الشهرية من سداد الكوتة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو تنفيذ الخطة الاستثمارية المعلنة وغيرها من الالتزامات الشهرية لذا تقوم الشركة حاليا بتركيب عدادات فحص للكمبوندات والمولات التجارية وبعض المناطق الريفية بقرى شمال وجنوب ريف الجيزة التابعة للشركة.

وأكد "الجندي"، لمصراوى، أن عدد الممارسات الشهرية التى تقوم الشركة بتنفيذها يتراوح بين ٦٠ إلى ٧٠ ألف ممارسة وهذا رقم غير مناسب مع أعداد وكميات الطاقة الكهربائية المستهلكة، منوهًا إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تركيب ما يقرب من مليون عداد كهرباء مسبق الدفع للمخالفين والعدادات القديمة.

وأكد أن الشركة تقوم حاليًا بتركيب عدادات فحص للكمبوندات والمولات التجارية وغيرها من المبانى المخالفة التى تستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية لإعادة حساب وتسعير الاستهلاكات وفقا للكميات التى يتم حصرها شهريا ومن ثم تقسيمها على الوحدات السكنية أو المولات التجارية.

وأكد أن هناك توجه لخفض عدد الممارسات الشهرية واستبدالها بتركيب عدادات كودية كى يتم مواجهة الزيادة فى كميات الطاقة المفقودة والتى تمثل عائق كبير أمام الشركة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ خطوات للإسراع فى تركيب العدادات من خلال ضوابط جاري إعداداها، بالإضافة ايضا للتعاقد مع شركات خاصة لإسناد تركيب العدادات مسبقة الدفع لها كى تتمكن الشركة من تركيب أكبر قدر من العدادات مسبقة الدفع.

وأكد أن عدادات الفحص التى يتم تركيبها حاليا تحفظ حق الشركة من خلال حصرها كمية الطاقة المفقودة كى يتثنى تحرير محاضر صحيحة بالكميات الحقيقية والواقعية ومنها ايضا يتم معرفة كميات الطاقة المفقودة بنطاق تلك المناطق ...قائلا:_' عداد الفحص يستهدف حصر الفقد الحقيقى والأحمال على أرض الواقع كي يتم تحرير المحضر بصورة طبيعية وكذلك حصر الفقد الحقيقي لكل مكان يستمد الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع.