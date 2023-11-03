شبورة مائية كثيفة.. ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم

كتب- إسلام لطفي:

حدَّدَت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة، حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت ظهور شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، علاوة على وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 والصغرى 22 وشبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا.

وذكرت أنه ستشهد السواحل الشمالية الغربية درجة حرارة عظمى 29 وصغرى 19 مع شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا.