إعلان

BBC

أمطار رعدية.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس 6 أيام مقبلة

10:00 ص الجمعة 03 نوفمبر 2023
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
  • عرض 12 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس التي قد تحدث خلال الفترة من الجمعة حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن يوم السبت المقبل، قد يشهد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد فترات متقطعة.

ويشهد يوم الاثنين، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

الطقس الأرصاد أمطار رعدية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شبورة مائية كثيفة.. ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تصل لـ 125 قرشا| زيادة أسعار البنزين وموعد التطبيق.. ومحطات توقف البيع مؤقتا (تغطية خاصة)