أمطار رعدية.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس 6 أيام مقبلة

كتب- إسلام لطفي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس التي قد تحدث خلال الفترة من الجمعة حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن يوم السبت المقبل، قد يشهد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد فترات متقطعة.

ويشهد يوم الاثنين، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد