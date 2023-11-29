حدث ليلاً| استعدادات انتخابات الرئاسة.. وموعد المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال اعتقل أكثر من 3000 فلسطيني بينهم نساء وأطفال بالضفة

قال رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن الحرب الإسرائيلية، تسببت في نزوح نحو 80 % من السكان في غزة.

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"الصحة" تكشف آخر استعدادات إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعاً اليوم الثلاثاء ، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة سكوب الإماراتية للاستثمار؛ لمناقشة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف.

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الانتخابات الرئاسية| حملة السيسي تواصل لقاءاتها مع المصريين بالخارج قبل الصمت الانتخابي

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عدداً من جاليات المصريين في الخارج عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، وفى بداية اللقاء عبر رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفراس" من مختلف دول العالم، وذلكش بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقًا. كأحد الخبراء في مجال شؤون المصريين في الخارج.

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المستشار محمود فوزي يشكر "الوطنية للانتخابات" لجهودها خلال الفترة الأخيرة

توجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لما بذلته وتبذله من جهود للاستعداد للعملية الانتخابية خارج مصر والتي ستجري في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة.

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متفوقة على إيطاليا وكوريا الجنوبية.. السعودية تفوز بتنظيم معرض "إكسبو 2030"

تمكنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء من الفوز باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030"، متفوقة على كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية في عدد الأصوات، إذ حصدت تأييد 119 من الدول الأعضاء الـ 165 عبر التصويت الإلكتروني.

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مكتب الأسرى والشهداء بحماس: هناك 400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

قال مسؤول مكتب الأسرى والشهداء في حركة حماس، إن هناك 400 أسير فلسطيني من الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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مدبولي: المرحلة الثانية من "حياة كريمة" سيبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من 2024

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حوارا موسعا مع بعض النواب،خلال لقائه اليوم برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، تطرق فيه إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلي والإقليمي والعالمي، وكذا التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية.

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إعلام عبري: بدء عملية تسليم الأسرى المفرج عنهم من غزة للصليب الأحمر

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، بدء عملية تسليم الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة إلى الصليب الأحمر الدولي.

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بعد حصوله على الجنسية.. عمرو أديب يوجه رسالة للشعب السعودي

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة جديدة للشعب السعودي، بعد ساعات من إعلانه حصوله على الجنسية السعودية بجانب الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

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إسرائيل: مستعدون لتمديد الهدنة طالما واصلت حماس الإفراج عن الأسرى

قالت إسرائيل إن الهدنة قد تمتد إلى أجل غير مسمى طالما استمرت حماس في إطلاق سراح ما لا يقل عن عشرة من الأسرى يوميا.

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