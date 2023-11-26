إعلان

BBC

جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة

07:11 م الأحد 26 نوفمبر 2023

الرئيس السيسي وأمير قطر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):
أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن مصادر مطلعة، بأن هناك جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

مصر قطر قطاع غزة هدنة غزة الاحتلال الإسرائيلي حماس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أستاذ اقتصاد منزلي تكشف خدع الشركات فى عمل التخفيضات -(فيديو)
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| أول أسير من غزة.. قائمة تبادل المحتجزين المقررة اليوم