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بدء توافد الصحفيين والإعلاميين المشاركين في منتدى مصر للإعلام.. و"مصراوي" شريكا إعلاميا

10:39 ص الأحد 26 نوفمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

توافد عشرات الصحفيين والإعلاميين المشاركين في منتدى مصر للإعلام، للمشاركة في فعاليات أول أيام المنتدى، الذي يعقد على مدار يومي ٢٦ و٢٧ نوفمبر.

ويعد "مصراوي" شريكًا إعلاميًّا في النسخة الثانية التي تعقد على مدار يومي ٢٦ و٢٧ نوفمبر، بحضور مئات الصحفيين من مصر والدول العربية والعالم.

ويهدف المنتدى إلى خلق نقطة التقاء سنوية بين الإعلام المصري والعربي ونظرائهما من مختلف أنحاء العالم، ويسعى إلى دعم المعارف المتطورة في مجال الإعلام وسياساته، وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، وتطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.

منتدى مصر للإعلام الصحفيين الإعلاميين

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