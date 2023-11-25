ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم.. والأرصاد للمواطنين: ارتدوا الكمامة

الأرصاد تتوقع نشاط رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

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ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة طقس الساعات المقبلة

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، رصدها غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس.

وذكرت في بيان لها، صباح اليوم السبت، أن الغطاء السحابي يعمل على احتجاز الأتربة والرمال المثارة على سطح الأرض والناتجة من الرياح الجنوبية الغربية النشطة والتي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

ونصحت الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية، مراعاة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.

وأضافت: نشهد اليوم ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وتوقعت أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 28 درجة مئوية، وتظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.